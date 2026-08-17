D. Baldini: “La cessione di Fagioli non abbasserebbe il livello del centrocampo. Oulai possibile rivelazione”

Daniele Baldini si è espresso sui movimenti a centrocampo della Fiorentina di Paratici, in particolare sul futuro di Fagioli

L’ex difensore e allenatore Daniele Baldini è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola per parlare dell’avvicinamento all’inizio della stagione della Fiorentina. Queste le sue parole: “Dopo le sofferenze della scorsa stagione noi tifosi abbiamo nuovamente la speranza di vedere la squadra fare qualcosa di bello.

Per Grosso la pressione è tanta in una piazza esigente come quella di Firenze, ma quest’anno la Fiorentina ha messo a disposizione dell’allenatore tanti calciatori di qualità. Serve che trovi la quadra.

Per il centrocampo io punto soprattutto su Oulai che può essere la rivelazione del campionato. Fagioli? La Fiorentina ha migliorato molto il suo centrocampo, dunque credo che un’eventuale sua cessione non abbasserebbe il livello del reparto. Sono arrivati tanti calciatori e qualcuno deve pur partire”.