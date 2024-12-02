La Fiesole spiega la coreografia e abbraccia Bove: "Incarni lo spirito guerriero di Giovanni delle Bande Nere"

Attraverso un post su Instagram, la tifoseria organizzata della Curva Fiesole ha voluto far sentire ulteriormente la propria vicinanza ad Edoardo Bove. Lo ha fatto postando la foto della coreografia e...

Attraverso un post su Instagram, la tifoseria organizzata della Curva Fiesole ha voluto far sentire ulteriormente la propria vicinanza ad Edoardo Bove. Lo ha fatto postando la foto della coreografia esposta ieri il cui riferimento era a Giovanni Dalle Bande Nere e alla sua statua esposta agli Uffizi: "Superfluo dire che avremmo immaginato spiegare con ben altre parole il significato della coreografia di ieri.

Ma vogliamo far sentire la nostra vicinanza ad Edoardo e a chi gli vuole bene: quello spirito guerriero del leggendario condottiero della Repubblica Fiorentina, Giovanni dalle Bande Nere, che abbiamo voluto rappresentare nella coreografia di ieri, lui, lo incarna perfettamente.

E lo incarna chiunque per Firenze e per la Fiorentina combatte e ha lottato nel passato con valore e fedeltà.

Ti aspettiamo, ragazzo!"

Nunziata: “Impossibile pensare al sorteggio dell’Europeo. Un abbraccio a Bove, lo aspettiamo in campo”

https://www.labaroviola.com/nunziata-impossibile-pensare-al-sorteggio-delleuropeo-un-abbraccio-a-bove-lo-aspettiamo-in-campo/279208/