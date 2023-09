Crosetti elogia il tifo viola: ”Ricordo il grande tributo del tifo viola per Gaetano Scirea”

Intervenuto ai microfoni del Pentasport, il noto giornalista de La Repubblica Maurizio Corsetti ha ricordato un aneddoto di grande sportività che ha riguardato i tifosi della Fiorentina:

”Scirea? Ricordo bene il giorno della sfida tra Fiorentina e Juventus dopo la morte di Scirea e il grande rispetto dei tifosi viola. Il calcio è cambiato, ormai i ragazzi di oggi sono appassionati dei campioni e delle esultanze social e non più delle squadre. Platini una volta mi alzò il dito medio come risposta ad un ragazzino che in quel momento gli stava dando fastidio. Oggi i calciatori sono in una bolla, un tempo le interviste le facevi direttamente nello spogliatoio”

