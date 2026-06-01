Cronache: Idea Chiesa per il Como. L'ex viola può tornare in Italia dopo un biennio deludente in Premier

Il Como a caccia di profili italiani per esigenze di liste in vista della prossima Champions League ha messo gli occhi sull'ex Fiorentina

Federico Chiesa può tornare in Italia. L'esterno offensivo del Liverpool in Premier League non è mai stato protagonista come alla Juventus e alla Fiorentina e ha deciso anche di non rimanere in Nazionale per giocare i playoff a causa di qualche problemino di troppo. Secondo quanto riportato da Cronache di Spogliatoio, ora è finito nel mirino del Como di Cesc Fabregas, in cerca di calciatori azzurri.

L'incognita legata a Chiesa riguarda esclusivamente l'aspetto fisico, perché sulle doti tecniche non ci sono dubbi. Da quando il classe '97 ha subito il brutto infortunio al ginocchio, non è più tornato allo stesso livello, ma adesso il tempo è passato e di conseguenza è pronto per riprendersi il palcoscenico che aveva lasciato. Il ruolo di comprimario ai Reds gli sta stretto.

Chiesa in carriera vanta 153 presenze e 34 gol con la Fiorentina, 131 gettoni e 32 reti con la Juventus, 50 partite e 5 centri con il Liverpool e un'apparizione e un gol con l'Under 21 degli inglesi. Inoltre è sceso in campo 51 volte con l'Italia, segnando 7 reti, 13 con l'Under 21, siglando 6 centri, 5 con l'Under 20 e 3 con l'Under 19. Nel suo palmares annovera un Europeo, una Premier League, 2 Coppa Italia e una Supercoppa Italiana