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Cronache: Idea Chiesa per il Como. L'ex viola può tornare in Italia dopo un biennio deludente in Premier

Il Como a caccia di profili italiani per esigenze di liste in vista della prossima Champions League ha messo gli occhi sull'ex Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 giugno 2026 21:23
Cronache: Idea Chiesa per il Como. L'ex viola può tornare in Italia dopo un biennio deludente in Premier -
Calciomercato
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Federico Chiesa può tornare in Italia. L'esterno offensivo del Liverpool in Premier League non è mai stato protagonista come alla Juventus e alla Fiorentina e ha deciso anche di non rimanere in Nazionale per giocare i playoff a causa di qualche problemino di troppo. Secondo quanto riportato da Cronache di Spogliatoio, ora è finito nel mirino del Como di Cesc Fabregas, in cerca di calciatori azzurri.

L'incognita legata a Chiesa riguarda esclusivamente l'aspetto fisico, perché sulle doti tecniche non ci sono dubbi. Da quando il classe '97 ha subito il brutto infortunio al ginocchio, non è più tornato allo stesso livello, ma adesso il tempo è passato e di conseguenza è pronto per riprendersi il palcoscenico che aveva lasciato. Il ruolo di comprimario ai Reds gli sta stretto.

Chiesa in carriera vanta 153 presenze e 34 gol con la Fiorentina, 131 gettoni e 32 reti con la Juventus, 50 partite e 5 centri con il Liverpool e un'apparizione e un gol con l'Under 21 degli inglesi. Inoltre è sceso in campo 51 volte con l'Italia, segnando 7 reti, 13 con l'Under 21, siglando 6 centri, 5 con l'Under 20 e 3 con l'Under 19. Nel suo palmares annovera un Europeo, una Premier League, 2 Coppa Italia e una Supercoppa Italiana

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