Cronache: "Favasuli ai dettagli con il Napoli per 10 milioni. La Fiorentina vicina ad incassare 5 milioni"

Il trasferimento del giocatore del Catanzaro al Napoli porterebbe un introito interessante per la Fiorentina di Fabio Paratici

L'esperienza di Costantino Favasuli al Catanzaro è pronta a trasformarsi in un importante trampolino di lancio per la sua carriera. L'ex difensore della Fiorentina è infatti sempre più vicino al trasferimento al Napoli. Una trattativa di cui si parla già da alcuni giorni e che, secondo Cronache di Spogliatoio, sarebbe ormai arrivata alle battute finali.

Il club partenopeo, guidato dal presidente Aurelio De Laurentiis, sarebbe pronto a chiudere l'operazione per una cifra vicina ai 10 milioni di euro, che finiranno nelle casse del Catanzaro. Grazie alla clausola sulla futura rivendita concordata al momento della cessione, la Fiorentina incasserà il 50% dell'importo, pari a circa 5 milioni di euro, una somma che andrà ad arricchire il budget di mercato a disposizione di Paratici.