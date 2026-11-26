Trascinatore Croci non si ferma più: rigore, assist e terza rete al Mondiale, l’Italia U17 domina il girone

Un gol e un assist nel primo tempo per il talento viola, protagonista assoluto di un’Italia che non sbaglia un colpo

Federico Croci non ha alcuna intenzione di fermarsi. Dopo aver brillato nella sfida contro la Giamaica, il gioiellino della Fiorentina Primavera si è confermato protagonista anche contro l’Uzbekistan, mettendo ancora una volta la propria firma sul cammino dell’Italia Under 17 al Mondiale in Qatar.

Il talento viola ha contribuito in maniera decisiva al successo per 3-1 degli Azzurrini, realizzando il calcio di rigore che ha portato il risultato sul 2-0 e confezionando, poco dopo, l’assist per Corgliano, autore della terza rete azzurra. Due giocate decisive, entrambe arrivate nella prima frazione di gioco, che hanno permesso alla squadra di Franceschini di mettere in discesa la partita.

Inserito nell’undici titolare dal commissario tecnico, Croci ha continuato a garantire qualità e incisività fino al 59’, quando ha lasciato il terreno di gioco per fare spazio a Fugazzola. Per lui anche il terzo centro personale in questa edizione della rassegna iridata, a conferma di un impatto sempre più importante.

Con questa vittoria l’Italia archivia la fase a gironi nel migliore dei modi: primo posto nel Gruppo E e percorso netto, con tre successi in altrettante partite. Gli Azzurrini si preparano così agli ottavi di finale con grande entusiasmo e una certezza in più: Croci è uno dei volti più brillanti di questa Nazionale e sta dimostrando di poter essere determinante tanto in fase realizzativa quanto nella costruzione del gioco.