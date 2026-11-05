Cristiano Ronaldo si ritira dal Portogallo: poco più di un mese dopo essere stato panchinato

Un mese dopo la rottura con Jorge Jesus Ronaldo lascia il Portogallo

Cristiano Ronaldo ha annunciato la fine della sua storia con la nazionale portoghese lasciando tutti di sasso. Il fuoriclasse ha condiviso un video sui propri canali social per comunicare la decisione di non vestire più la maglia del Portogallo, chiudendo uno dei capitoli più importanti nella storia del calcio. Un'avventura durata oltre vent'anni e diventata leggendaria. Ronaldo lascia la Seleção da primatista assoluto: 234 presenze e 146 gol, numeri che lo rendono il giocatore con più partite disputate e il miglior marcatore di sempre nella storia delle nazionali. Dal debutto nel 2003 fino all'ultima apparizione, il capitano portoghese ha attraversato generazioni, allenatori e competizioni, diventando il simbolo di una squadra trasformata anche grazie alla sua leadership. Con il Portogallo ha conquistato l'Europeo 2016 e la Nations League 2019, oltre a stabilire una serie di record individuali destinati a rimanere a lungo.

Il numero 7 lascia proprio quando sembrava scontata la sua convocazione per i prossimi impegni del Portogallo, un mese dopo la rottura con Jorge Jesus che la Federazione aveva tentato faticosamente di ricomporre. Lo riporta TMW