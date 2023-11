Crisi United, Red Devils pronti alla rivoluzione: 14 giocatori in uscita. Tagliato anche Amrabat?

Sofyan Amrabat non se la passa bene, anzi. Il Manchester United non ingrana e il mercato è stato messo in discussione più volte. Come riportato da Manchester Evening News sono 14 i giocatori messi sul mercato dal club inglese. Tra questi, si potrebbe concretizzare anche l’addio del marocchino che tornerebbe così alla Fiorentina. Ricordiamo che il Manchester United ha il diritto di riscatto fissato a 20 milioni, con 10 milioni già pagati per il prestito.