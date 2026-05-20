Criscitiello: “Il Bologna pensa a Grosso, ma la Fiorentina è avanti. Sarri all’Atalanta, Napoli su Italiano”

Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha fatto il punto sul giro degli allenatori e dei direttori sportivi che è in procinto di partire

A cura di Redazione Labaroviola 20 maggio 2026 11:29

Condividi