Criscitiello: “Il Bologna pensa a Grosso, ma la Fiorentina è avanti. Sarri all’Atalanta, Napoli su Italiano”
Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha fatto il punto sul giro degli allenatori e dei direttori sportivi che è in procinto di partire
A cura di Redazione Labaroviola
20 maggio 2026 11:29
Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha fatto il punto sul giro degli allenatori e dei direttori sportivi che è in procinto di partire, queste le sue parole:
“Giro mister: Atalanta-Sarri, il Napoli pensa a Italiano. Bologna idea Grosso, ma è avanti a Firenze. Il Sassuolo invece pensa ad Abate”