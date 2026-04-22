Criscitiello attacca: "Non si può mettere in discussione quanto fatto da Vanoli, la Fiorentina era in B"

Criscitiello commenta l'operato di Vanoli, queste le sue parole sulla Fiorentina

Michele Criscitiello ha parlato della Fiorentina, queste le parole del direttore di Sportitalia:

“Vanoli si è trovato a operare in un contesto estremamente difficile, con una squadra mentalmente a pezzi. Il suo compito era salvare la Fiorentina, e ci è riuscito: per questo gli va riconosciuto un grande merito. Ha svolto un lavoro di alto livello.

Detto ciò, se Paratici dovesse ritenere che non sia la figura giusta per la prossima stagione, sarebbe una scelta comprensibile. Tuttavia, non si può mettere in discussione quanto fatto da Vanoli. È arrivato in un momento drammatico per i viola, tra proteste continue e un clima pesantissimo anche per la scomparsa del presidente Commisso. In annate così complicate, rimettere insieme i pezzi è tutt’altro che semplice. Senza una gestione adeguata, il rischio retrocessione sarebbe stato concreto.”