Criscitiello attacca il Napoli: “Vergognoso e imbarazzante giocare su un campo in quelle condizioni”

Il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, nel corso della trasmissione Calcio e Mercato, ha parlato e commentato la vittoria del Napoli contro il Liverpool, dando attenzione alle condizioni del terreno di gioco, apparso malmesso. Le sue parole:

“Il Napoli ha preso a pallonate il Liverpool per almeno 60 minuti, una grande vittoria. L’unica nota negativa della vittoria del Napoli contro il Liverpool è il manto erboso del Maradona, un terreno di gioco in condizioni imbarazzanti, non si può giocare in Champions League, per di più contro una squadra inglese, su un campo del genere, è semplicemente vergognoso e imbarazzante”

