Cosmi fiducioso: "La Fiorentina ha qualità, sono sicuro. Basterà poco per invertire la rotta"

Serse Cosmi, intervenuto a Radio Serie A, ha commentato le gare della domenica, soffermandosi anche sullo 0-0 tra Empoli e Fiorentina: "Mi aspettavo che la Fiorentina facesse meglio. Pensavo che a que...

Serse Cosmi, intervenuto a Radio Serie A, ha commentato le gare della domenica, soffermandosi anche sullo 0-0 tra Empoli e Fiorentina: "Mi aspettavo che la Fiorentina facesse meglio. Pensavo che a quest'ora avesse 3-4 punti in più, invece sta avendo molte difficoltà di continuità nella partita, è una squadra che crea molto poco davanti. A Empoli doveva fare molto di più, essere più brillante. Però le qualità ci sono, sono sicuro. Basterà poco per invertire la rotta".

FIORENTINA PRIMA IN SERIE A NEI SECONDI TEMPI CON 0 GOL SUBITI, MA ULTIMA NEI PRIMI 45 MINUTI

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