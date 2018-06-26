Corvino vuole regalare Pjaca a Pioli. La Juve peró vuole il diritto di ricompra..

Come riporta il Qs stamani in edicola, l’operazione per portare Pjaca alla Fiorentina è più complessa di quel che si pensa. Il costo complessivo dell'operazione arriverebbe a circa 25 milioni di euro

Come riporta il Qs stamani in edicola, l’operazione per portare Pjaca alla Fiorentina è più complessa di quel che si pensa. Il costo complessivo dell'operazione arriverebbe a circa 25 milioni di euro tra prestito e riscatto obbligatori. La Juventus, comunque, è sempre più convinta ad inserire un diritto di recompra. C’è l’ok dei bianconeri sull’operazione; adesso c’è solo necessità di aspettare la fine del Mondiali.