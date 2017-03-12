Corvino: "Vicini a Sousa, conosco bene i tifosi, vi spiego la loro rabbia..."

Il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino ai microfoni di Premium Sport ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Prendiamo atto della delusione dei nostri tifosi. Li conosco bene e so c...

Il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino ai microfoni di Premium Sport ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Prendiamo atto della delusione dei nostri tifosi. Li conosco bene e so che questa rabbia nasce dal venir meno di alcuni obiettivi importanti. La Fiorentina si è sempre sentita in paradiso negli ultimi anni, all'interno di un ciclo prestigioso, ora si trova in purgatorio e la delusione dei tifosi va capita e giustificata. Noi come società abbiamo però il dovere di stare vicini a Paulo Sousa e alla squadra, pensando al presente e provando a lottare fino all'ultima giornata per l'Europa, che ancora è matematicamente alla portata. Dobbiamo fare il massimo per alleviare la delusione della piazza. Bernardeschi? Il comunicato di ieri sera parla chiaro, non c'è da dire altro".