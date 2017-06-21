Corvino piazza un colpo in prospettiva: preso il classe 2002 Lucido

Il giovane centrocampista è stato prelevato dalle fila del Calcio Sicilia

Pantaleo Corvino e l'intera squadra di mercato viola continuano a lavorare anche per quanto riguarda il settore giovanile e, come riportato da TuttoMercatoWeb.com, pare si sia conclusa positivamente la trattativa finalizzata a portare a Firenze un giovane talento proveniente dalla Sicilia. Si tratta di Giuseppe Lucido, giovane centrocampista classe 2002, che la società gigliata ha prelevato dalle fila del Calcio Sicilia.