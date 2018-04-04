Corvino, il DG viola a vedere Benevento-Hellas Verona
Con la Fiorentina scesa in campo ieri pomeriggio contro l'Udinese, questo pomeriggio il dg viola Pantaleo Corvino ne ha approfittato per recarsi a Benevento
A cura di Redazione Labaroviola
04 aprile 2018 17:24
Con la Fiorentina scesa in campo ieri pomeriggio contro l'Udinese, questo pomeriggio il dg viola Pantaleo Corvino ne ha approfittato per recarsi a Benevento dove in questi minuti sta assistendo alla sfida tra i padroni di casa e l'Hellas Verona di Pecchia.
A riportarlo è tuttomercatoweb.com