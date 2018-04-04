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Corvino, il DG viola a vedere Benevento-Hellas Verona

Con la Fiorentina scesa in campo ieri pomeriggio contro l'Udinese, questo pomeriggio il dg viola Pantaleo Corvino ne ha approfittato per recarsi a Benevento 

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 aprile 2018 17:24
Corvino, il DG viola a vedere Benevento-Hellas Verona -
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Con la Fiorentina scesa in campo ieri pomeriggio contro l'Udinese, questo pomeriggio il dg viola Pantaleo Corvino ne ha approfittato per recarsi a Benevento dove in questi minuti sta assistendo alla sfida tra i padroni di casa e l'Hellas Verona di Pecchia.

A riportarlo è tuttomercatoweb.com

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