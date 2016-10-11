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Corvino: "C'è voglia di fare qualcosa di importante. L'obiettivo mio e di ADV..."

È già uscita un’anticipazione dell’intervista realizzata da Rtv 38 al direttore generale viola Pantaleo Corvino, in onda questa sera. Questo l'estratto anticipato: “Con Andrea Della Valle abbiamo il m...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 ottobre 2016 18:10
Corvino: "C'è voglia di fare qualcosa di importante. L'obiettivo mio e di ADV..." - PANTALEO CORVINO PRESIDENTE AMICHEVOLE 30-04-2009 BRESSAN
PANTALEO CORVINO PRESIDENTE AMICHEVOLE 30-04-2009 BRESSAN
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È già uscita un’anticipazione dell’intervista realizzata da Rtv 38 al direttore generale viola Pantaleo Corvino, in onda questa sera. Questo l'estratto anticipato: “Con Andrea Della Valle abbiamo il medesimo entusiasmo e la stessa voglia di alzare qualche trofeo, è questo il nostro obiettivo. Nel precedente ciclo, con una semifinale di Europa League persa ai rigori, una semifinale di Coppa Italia e qualche altra opportunità, non è stato possibile. Entusiasmo dei Della Valle? C’è voglia e desiderio di fare qualcosa di calcisticamente importante per questa città”. Il servizio integrale verrà trasmesso questa sera durante il programma Viola d’amore. Un'intervista che riporteremo non appena andrà in onda.

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