Corvino arrivato all’Hotel ME di Milano. Il calciomercato viola entra nel vivo?
Secondo quanto riportato da Sportitalia nella consueta trasmissione dedicata al calciomercato, Pantaleo Corvino sarebbe arrivato nelle scorse ore all’Hotel ME di Milano dove tanti procuratori, diretto...
A cura di Redazione Labaroviola
13 giugno 2018 02:00
Secondo quanto riportato da Sportitalia nella consueta trasmissione dedicata al calciomercato, Pantaleo Corvino sarebbe arrivato nelle scorse ore all’Hotel ME di Milano dove tanti procuratori, direttori sportivi ed addetti ai lavori si incontrano per definire varie trattative. Che il calciomercato della Fiorentina sia finalmente entrato nel vivo? Seguiranno sviluppi...