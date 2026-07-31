CorSport: "Valdepenas in viola. In passato dal Real sono arrivati Jovic, Odriozola, Portillo e Mijatovic"

Il calciatore arriva alla Fiorentina dal Real Madrid. Jovic, Odriozola, Portillo e Mijatovic gli altri nomi che hanno fatto la strada Madrid-Firenze negli anni.

Victor Valdepenas è sbarcato nell'universo Fiorentina. Lo ha fatto mercoledì sera, proprio mentre i nuovi compagni stavano disputando l'amichevole vinta contro il Watford: è arrivato attorno alle 23.30 all'aeroporto di Peretola, a Firenze, e il giorno dopo l'abbiamo visto subito con il giglio sul petto, nella tenuta d'allenamento, per le visite mediche di rito a Villa Donatello. Nel pomeriggio poi altri test nella sua nuova casa, al Viola Park, prima della partenza verso l'Inghilterra, nello specifico Teddington, dove ha raggiunto il ritiro della squadra nella tarda serata di ieri.

IL CONTRATTO. La Fiorentina puntella ancor di più il reparto difensivo, quello fino a oggi più rivoluzionato. Dopo Dragusin, dopo Viery, arriva il promettente mancino scuola Real, che può fare l'esterno basso a sinistra ma anche il centrale difensivo, con caratteristiche diverse dagli altri in rosa poiché dotato di una velocità formidabile (con lui Grosso potrà tenere all'occorrenza la linea arretrata più alta). La formula è di quelle che piacciono al club di Florentino Perez: 8 milioni di euro alla casa Blanca per il cartellino, con il Real Madrid che mantiene il diritto di recompra per i prossimi tre anni e potrà beneficiare del 50% sulla futura rivendita. Il futuro comincia anche da lui: Valdepenas è il sesto colpo di questo mercato estivo di Fabio Paratici, il terzo 2006 dopo Jimenez e Oulai, poi sono arrivati anche Viery (2005) e Atta (2003), mentre il più vecchio è Dragusin (2002). Programmazione, parola chiave perseguita nelle trattative da una squadra che pensa in grande ma soprattutto a lungo termine.

IL SALUTO. Prima di parlare da calciatore viola, il diciannovenne ha pubblicato sui propri canali social il suo personale saluto a quella che è stata casa sua per gran parte della sua breve carriera: «Dopo sette stagioni, è tempo di chiudere un capitolo che porterò sempre con me. Voglio ringraziare tutti gli allenatori che hanno fatto parte del mio percorso per la fiducia, i consigli e per avermi aiutato a crescere ogni giorno. Voglio anche ringraziare i preparatori atletici, i fisioterapisti, i team manager, i magazzinieri e tutti coloro che lavorano dietro le quinte ad ogni allenamento e ad ogni partita. Sono stati anni ricchi di momenti indimenticabili, ricordi e amicizie che custodirò per sempre». Il Real Madrid sarà comunque ancora nel suo destino. Sia per il legame contrattuale che ha ancora con i blancos, che detengono il diritto di recompra per le prossime stagioni, sia per il suo possibile debutto in viola, che potrebbe arrivare domani a Klagenfurt, nell’amichevole di lusso proprio contro José Mourinho.

PRECEDENTI. Il terzino nato a Madrid il 20 ottobre 2006 è soltanto il quinto calciatore a compiere il tragitto Valdebebas (centro sportivo delle merengues)-Firenze. L'ultimo in ordine di tempo era stato Luka Jovic, cameo tutt'altro che indimenticabile sotto al campanile di Giotto, mentre prima di lui lo stesso viaggio l'avevano intrapreso Alvaro Odriozola (stagione 2021-22), Javier Portillo (2004, proveniente dal Real Madrid Castilla) e Predrag Mijatovic nel 1999, un triennio caratterizzato da tanti infortuni e solo quattro reti in Italia. Fare meglio rispetto a loro non sembra un'impresa.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport