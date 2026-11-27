Infortunati Corsport: "Si ferma Viery, lesione al bicipite. Il difensore resterà ai box dalle due/tre settimane a mesi"

Paolo Vanoli ha recuperato Luca Ranieri, che ha sostituito proprio Viery tre giorni fa alla mezz’ora del primo tempo

FIRENZE - Brutte notizie per Viery. Nel pomeriggio di ieri la Fiorentina ha pubblicato una nota ufficiale con il resoconto delle condizioni atletiche del difensore viola: «ACF Fiorentina comunica che, nella giornata di ieri, il calciatore Viery Fernandes è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali a seguito dell’infortunio occorso durante la gara di campionato Monza-Fiorentina. Le indagini svolte hanno evidenziato una lesione del capo lungo del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo stabilito e sarà rivalutato nelle prossime settimane». Una bella tegola per il brasiliano, uscito malconcio dalla sfida di lunedì sera a Monza.



LA DEGENZA. I tempi di recupero potrebbero non essere banali. Stando al comunicato del club, non è da escludere un ritorno dell’ex Gremio solo nel 2027. Per problemi di questo tipo possono volerci, nella migliore delle ipotesi, 2/3 settimane. Nella peggiore anche mesi. Da capire come risponderà il fisico del calciatore alle prime sollecitazioni, sta di fatto che la Fiorentina è in emergenza là dietro. Marin Pongracic proverà ad accelerare il rientro, senza però rischiare ricadute. Nel frattempo il tecnico, Paolo Vanoli, ha recuperato Luca Ranieri, che ha sostituito proprio Viery tre giorni fa alla mezz’ora del primo tempo giocando, così, la sua prima partita dopo un mese e mezzo speso per smaltire l'infortunio al piede.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport