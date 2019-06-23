CorSport, Roma e Milan si sfidano per Veretout. Domani l'incontro con la Roma, la cessione si avvicina
La Fiorentina secondo il Corriere Dello Sport chiede 25 milioni per il centrocampista Jordan Veretout. Duello Roma-Milan per l'acquisto. I due club hanno eguagliato l'offerta dell'ingaggio (2,5 milion...
A cura di Redazione Labaroviola
23 giugno 2019 13:00
La Fiorentina secondo il Corriere Dello Sport chiede 25 milioni per il centrocampista Jordan Veretout. Duello Roma-Milan per l'acquisto. I due club hanno eguagliato l'offerta dell'ingaggio (2,5 milioni a stagione) al francese . Venerdì il suo agente ha ricevuto la chiamata di Maldini, ieri di Boban, domani alle 13 è il turno della Roma. Le due squadre hanno come obiettivo la Champions League, restano quindi da stabilire i bonus. La sua avventura in viola è giunta al capolinea.