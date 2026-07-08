CorSport rivela: "L'interesse per Oulaï è reale, ma la Fiorentina non spenderà più di 20 milioni"

Nonostante le smentite della società viola, si rincorrono ancora le voci su Oulaï. Pare che l'interesse sia reale ma che la Fiorentina non voglia spendere cifre faraoniche.

FIRENZE - La Fiorentina pensa necessariamente al mercato in uscita, ed ecco che Amatucci si appresta a diventare un nuovo centrocampista del Deportivo La Coruña. Operazione a titolo definitivo, i viola incasseranno 2,5 milioni di euro. Anche Martinelli ha le valigie pronte: si trasferirà in prestito all’Avellino. Che ha messo gli occhi pure su Bianco. Kouadio andrà in prestito al Monza. Richardson resta in trattativa col Nizza che però non è (ancora) convinto delle cifre. Su Piccoli, invece, è forte la Lazio.

Nel frattempo prosegue il negoziato col Sassuolo per Thorstvedt. La Fiorentina cercherà di spendere il meno possibile per un giocatore che ha il contratto in scadenza nel 2027, vuole andare via e ha già scelto la maglia viola. Di conseguenza la proposta di inserimento di Sohm nell’operazione più un conguaglio di 3-4 milioni. Sempre a centrocampo, è reale l’interesse per Oulaï del Trabzonspor, ma i viola, che hanno formulato invano un’offerta da 20 milioni, non rilanceranno. Sempre occhio a Miretti e Ekkelenkamp.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport



