CorSport: "Per Kean solo una richiesta di informazioni da parte del Como. Per meno di 40 milioni non parte"

Nulla di concreto per Kean al Como, si tratta di una semplice richiesta di informazioni. Anche perché il classe 2000 sta bene a Firenze.

Prima chiamata per Moise Kean. Si tratta del Como di Cesc Fabregas, che nelle scorse ore ha contattato gli agenti del calciatore per capire gli eventuali margini di manovra per portare l’attaccante violazzurro sul lago. La risposta è stata che il classe 2000 sta bene a Firenze, ma che a fronte di un’offerta adeguata - ovvero circa 40 milioni - potrebbe partire.

Al momento si tratta di una mera richiesta di informazioni, a cui potrebbe essere dato seguito come no. Seppure non esista (ancora) niente di concreto e nemmeno ce ne siano le basi, il Como - che la prossima stagione giocherà la Champions League - si è iscritto alla corsa per il centravanti viola. Come era prevedibile, il primo interessamento per l’ex Juventus è arrivato solo una volta scaduto il periodo di validità della clausola rescissoria da 62 milioni. In attesa di potenziali sviluppi.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport