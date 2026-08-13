CorSport: "Per Dodò si profila un rinnovo di un anno per evitare malumori. Se non ceduto Fortini andrà in scadenza"

Adesso la Fiorentina dovrà occuparsi dei terzini, perché dopo aver acquistato Jimenez, Valdepenas e Joao Mario le corsie esterne rischiano il sovraffollamento.

Adesso la Fiorentina dovrà occuparsi dei terzini, perché dopo aver acquistato Jimenez, Valdepenas e Joao Mario le corsie esterne rischiano il sovraffollamento. Intanto la dirigenza viola, che deteneva il 50% sulla rivendita di Costantino Favasuli, incasserà 3,5 milioni di euro dal suo trasferimento al Napoli non appena si attiverà l’obbligo di riscatto. Ricordiamo che i partenopei pagheranno 1 milione di euro di prestito oneroso al Catanzaro, più altri 6 quando scatterà l’obbligo di acquisto del classe 2004. Questo vuol dire due cose: un incasso probabile, ma un ostacolo certo. Ci spieghiamo meglio.

IPOTESI RINNOVO. Il Napoli ha manifestato il suo interesse per Dodo alla fine di maggio, pressando Fabio Paratici per settimane. Tuttavia le parti non hanno mai trovato la quadra, così gli azzurri hanno affondato il colpo per Favasuli mollando il brasiliano. Che quindi potrebbe diventare un “problema”, visto che il classe 1998 vuole andare via e la Fiorentina non lo considera centrale nel proprio progetto. Nelle scorse settimane c’era stato un timido approccio del Como, così come qualche manifestazione di interesse da parte di Newcastle e Nottingham Forest. Niente di concreto. Se il terzino rimarrà, si verificherà un gentlemen agreement per il rinnovo annuale che disinneschi spiacevoli malumori reciproci.



A SCADENZA. Diametralmente opposta la situazione di Niccolò Fortini, il cui contratto varrà fino al 2027, come quello di Dodo, ma è destinato a non prolungarsi mai. Il giocatore potrebbe andare a scadenza in caso di mancata cessione. Anche per questo i suoi agenti stanno cercando una soluzione, e lo hanno offerto tra le altre ad Atalanta e Cagliari. Al momento la squadra che ha fatto le mosse più concrete è stata il Torino, offrendo alla Fiorentina 5 milioni di euro. Troppo poco per la società viola, che valuta l’ex Juve Stabia almeno 10 milioni. Le parti continuano a trattare, nei prossimi giorni i granata dovrebbero formulare un'offerta più sostanziosa.



NUOVO COLPO. La dirigenza viola lavora inoltre per individuare un nuovo profilo per la fascia sinistra. Ad oggi il reparto è coperto dal solo Valdepenas e può eventualmente essere integrato da Luca Ranieri o Viery adattato. Pure da Joao Mario a piede invertito. Ma si tratterebbe di soluzioni tampone. Manca il sostituto di ruolo dell’ex Real, ecco perché le strategie prevedono un altro innesto in quella zona del campo. Prima di tutto, però, il club farà il possibile per alleggerire numericamente la rosa.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport