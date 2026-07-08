CorSport: "Per Bakayoko e Volpato serviranno almeno 20 milioni. Lang è più un sogno che un obiettivo"

Noa Lang è radicato nel progetto Napoli e rappresenta un sogno al momento. Però parrebbe che per il prossimo esterno Pratici voglia fare le cose in grande.

SUPER ESTERNO. Ma Koleosho o no (più sì che no a ieri), Grosso ha bisogno di quattro esterni per sviluppare il suo 4-3-3 grazie a due coppie (una per fascia) che gli permettano di supportare la punta centrale con due ali in grado di dare profondità, corsa, soluzioni, assist e qualche gol indispensabile. Dando per probabile e ancora non per certo il ritorno di Solomon perché Paratici riesce a ricreare termini favorevoli con il Tottenham, l’azzurrino di Baldini ha queste caratteristiche e potrebbe essere il secondo attaccante di fascia alla corte del tecnico romano, quindi ne mancano comunque due e, per almeno uno di essi, la Fiorentina e il direttore sportivo ex Juventus pensano ancora più in grande.

Quanto grande lo stabiliranno le regole (economiche) del mercato, ma gli acquisti di Viery e Dragusin (esborso complessivo di quasi trentacinque milioni se vanno a buon fine tutte le condizioni), nonché i riscatti dei prestiti di Brescianini e Fabbian per oltre ventitré milioni, non vanno intesi come un freno alle prossime trattative, ma come la dimostrazione che Paratici ha avuto il via libera a spendere dal presidente Giuseppe Commisso, sempre dentro quelli che sono i parametri del club viola. E Bakayoko con Volpato (discorso a parte per Lang) ci stanno dentro: nei desideri e nei parametri.

VENTI MILIONI. Progetti che presuppongono un raddoppio di spesa rispetto a Koleosho, perché il Lipsia per il belga classe 2003 venti milioni li chiede tutti e quasi sicuramente non bastano, così come il Sassuolo per l’italo-australiano protagonista anche al Mondiale a venti ci vuole arrivare con i bonus, senza dimenticare che tra Fiorentina e neroverdi c’è già in ballo l’affare Thorstvedt da una quindicina di milioni circa, quindi il raddoppio a quelle cifre non è semplice. Ma Bakayoko e Volpato hanno gli occhi addosso di Paratici. Infine, Lang: è nel progetto Napoli a tutti gli effetti al momento, economico della società e tecnico di Allegri, e per la Fiorentina con questi contorni rimane un sogno se e chissà.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport