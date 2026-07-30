CorSport: "Pellegrino, la Juve molla la pista. Viola con una concorrente in meno"
Pellegrino rappresenta l'obiettivo viola in attacco
A cura di Redazione Labaroviola
30 luglio 2026 10:18
Mateo Pellegrino resta uno dei principali obiettivi della Fiorentina per rinforzare l'attacco. L'eventuale affondo del club viola, però, è strettamente legato a una possibile partenza di Moise Kean.
Come riporta il Corriere dello Sport, sulle tracce dell'attaccante argentino non c'è soltanto la Fiorentina. Nelle scorse settimane anche la Juventus aveva effettuato un sondaggio, salvo poi cambiare strategia dopo essere riuscita a riportare Kolo Muani a Torino. I bianconeri si sono così sfilati dalla corsa a Pellegrino, lasciando una concorrente in meno sulla strada di Fabio Paratici.