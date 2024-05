CorSport, non solo Italiano nel mirino del Bologna: ipotesi Bonaventura per i rossoblu

Non c’è solo Vincenzo Italiano nel Bologna post-Thiago Motta. Stando quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, i rossoblu hanno messo nel mirino Giacomo Bonaventura, centrocampista in scadenza con la Fiorentina. Per il momento da Casteldebole non sta uscendo neanche un sussurro sul conto del centrocampista viola, come è giusto che sia d’altra parte, considerato che dovrà essere il nuovo allenatore a dare le indicazioni sia a Sartori che a Di Vaio su quello che sarà il mercato da portare avanti, ma non è escluso che queste indiscrezioni possano anche avere un certo fondamento. Primo perché Italiano stima molto Bonaventura, secondo perché un calciatore che può essere impiegato in più ruoli dal centrocampo in su, con le potenzialità tecniche e l’esperienza che ha addosso, potrebbe diventare una carta importante anche per la Champions League.

