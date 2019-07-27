CorSport, Kondogbia e Ruben idee viola. La Fiorentina smentisce Khedira, Biglia fuori budget

Pradè ha bisogno di almeno un regista (uno di esperienza e di polso, un po’ come fu Pizarro), per adesso tenuti in disparte i nomi di Kondogbia e Ruben della Real Sociedad che è sul mercato intorno ai...

A cura di Redazione Labaroviola 27 luglio 2019 10:38

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