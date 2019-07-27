CorSport, Kondogbia e Ruben idee viola. La Fiorentina smentisce Khedira, Biglia fuori budget
Pradè ha bisogno di almeno un regista (uno di esperienza e di polso, un po’ come fu Pizarro), per adesso tenuti in disparte i nomi di Kondogbia e Ruben della Real Sociedad che è sul mercato intorno ai...
Pradè ha bisogno di almeno un regista (uno di esperienza e di polso, un po’ come fu Pizarro), per adesso tenuti in disparte i nomi di Kondogbia e Ruben della Real Sociedad che è sul mercato intorno ai 5 milioni di euro. Fuori anche Biglia, a condizioni economiche reputate migliori tornerebbe di moda, molto, la candidatura di Badelj. Ma... occhio è proprio per questi ruoli che potete scommettere Daniele Pradè sfoggerà i suoi assi migliori. Ieri è emersa la voce di un interessamento per lo juventino Sami Khedira, accendendo una serie di ipotesi. Ma la Fiorentina ha subito smentito. Comunque qui sono almeno due o tre i nuovi arrivi ai qualio deve lavorare Pradè. I nomi susurrati? Quelli come Tonali? Per adesso sono finiti tutti in un cassetto.
Corriere dello Sport