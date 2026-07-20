CorSport: "Kean realizza una doppietta, Atta illumina. Mercoledì alle 19 amichevole con il Gubbio"

Nelle molteplici partitelle giocate ieri nell'allenamento congiunto con la Primavera emerge Atta, ma anche Ndour. Doppietta per Moise Kean.

FIRENZE - Atta conquista i tifosi con la sua eleganza e la sua qualità, Ndour e Mandragora altro che riserve (ma si sapeva) nel super centrocampo in costruzione: e, soprattutto, Kean c’è e segna subito. Al settimo giorno di ritiro, la Fiorentina ha cominciato il percorso di avvicinamento all’inizio della stagione (14 agosto contro la vincente di Benevento-Ravenna per il primo turno di Coppa Italia) e l’ha fatto ieri pomeriggio al Viola Park con la Primavera in un allenamento congiunto, e più che altro composito, perché il pomeriggio è stato caratterizzato da una corposa serie di partitelle di durata variabile, a campo ridotto e via via modificato in larghezza e lunghezza per aumentare l’intesa tra i calciatori e abituare alla velocità d’azione e d’esecuzione. Tutte esercitazioni con il pallone che trovano spazio in ogni allenamento e stavolta anche con avversario di fronte per aumentare il coefficiente di difficoltà.



DOPPIO KEAN. Per curiosità, nella prima di queste partitelle il tecnico viola - sempre sul terreno di gioco a chiedere e richiamare, indicare, suggerire e approvare - ha schierato Dodo, Dragusin, Viery e Brescianini (esterno sinistro di difesa) a protezione di De Gea, Mandragora perno centrale nel mezzo tra Atta e Ndour, tridente Fortini-Piccoli-Gudmundsson, ovviamente nel segno del 4-3-3, mentre Lezzerini andava a difendere la porta della squadra di Andreazzoli. E per la cronaca, invece, è stato di Atta il primo gol con un pregevolissimo colpo di tacco sull’altrettanto illuminato assist smarcante di Ndour. Con Mandragora, Piccoli (due volte) e Ndour a segno subito dopo, la cronaca spicciola dei gol lasciava spazio alla nuova formazione proposta da Grosso all’avvio del quarto mini-tempo, completamente modificata rispetto alla precedente e con alcune novità attese: Jimenez terzino destro (quattro dei cinque acquisti subito in campo), Fagioli regista (nessun problema al ginocchio dopo i piccoli momenti di apprensione vissuti per lo stop nella seduta di sabato pomeriggio) e, appunto, Kean là davanti. Applausi per tutti, applausi di più per Moise autore di una doppietta che nulla conta, ma quando un centravanti infila il pallone tra i pali conta sempre, anche il 19 luglio. E proprio Kean prima di uscire (mezz’ora per lui: programmi rispettati) si è vestito da assistman per la rete del giovane Pirrò prestato ai grandi.



LONDRA CALLING. Alla fine delle tante mini partitelle, per un’ora e mezzo totale di gioco sicuramente ricco di spunti per Grosso, 8-1 il risultato finale (Beldenti, classe 2010, in gol per i ragazzi di Andreazzoli), ma davvero è solo un dato numerico e nulla più. Oggi mattina di scarico per De Gea e compagni, con pomeriggio libero. Poi domani doppia seduta, mercoledì amichevole vera e propria contro il Gubbio (ore 19) sempre al Viola Park, poi venerdì partenza per Londra dove il giorno successivo è fissata l’amichevole contro il Qpr, prima delle due della trasferta inglese (la seconda mercoledì 29 con il Watford): la Fiorentina ha iniziato il cammino in questo anno zero. Dopo la grande paura.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport