Corsport: "Kean ha un contratto fino al 2029. Nel 2025 Pradè gli concesse l'adeguamento di ingaggio"

Questa la situazione contrattuale di Kean, che percepisce 4.5 milioni all'anno. Il calciatore però viene da una stagione sottotono, con tante partite saltate per infortunio.

LA STAGIONE. Ricordiamo che i numeri dell’ultimo Kean sono ben diversi da quello degli inizi: quest’anno ha totalizzato solo 9 gol, la stagione prima addirittura 25. C’è anche un disavanzo di 11 incontri a sfavore del secondo anno, durante il quale gli infortuni lo hanno penalizzato enormemente: l’ex Juventus ha saltato 16 partite per problemi fisici. Nessun alibi, intendiamoci, ma è vero anche che una bella fetta del suo declino è spiegabile e alla portata di tutti. I tifosi si aspettano molto di più da Kean, la gestione della cui condizione atletica andrà migliorata o comunque ripensata, onde evitare di doverne fare a meno per un’altra sequela di gare.



Il CONTRATTO. Nel luglio 2024 la Fiorentina prelevò Kean dalla Juventus per una cifra vicina ai 13 milioni di euro più 5 di bonus. Gli garantì un contratto valido fino al 2029 con ingaggio da 2,2 milioni netti a stagione. Ma inserì nell’accordo una clausola rescissoria da 52 milioni valida dal primo al quindici luglio ogni anno fino al termine del matrimonio. Ad agosto 2025, dopo una sessione di mercato piuttosto avara di offerte, gli propose e garantì l’adeguamento dello stipendio - 4,5 milioni netti più bonus - contestuale all’aumento della clausola: 62 milioni. Ora dirigenti e procuratori cercheranno la soluzione più giusta.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport