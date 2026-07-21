CorSport: "Ieri partita la seconda fase della campagna abbonamenti. Oltre 9 mila le tessere rinnovate"

L'entusiasmo sembra essere tornato a Firenze, con una campagna abbonamenti che sta raggiungendo numeri importanti.

FIRENZE - Seconda settimana di ritiro cominciata ieri al Viola Park: dopo l'allenamento congiunto di domenica e le doppie sedute dei giorni prima, ieri pomeriggio libero concesso da Grosso. In mattinata la squadra ha lavorato in campo e in palestra sulla parte atletica. Nei prossimi giorni arriveranno i primi veri test. Si parte con l'amichevole contro il Gubbio, in programma domani alle 19 al Viola Park, per poi proseguire con la mini tournée inglese che vedrà i viola affrontare nei rispettivi stadi Qpr (sabato 25 luglio alle 16 italiane) e il Watford di Bove (mercoledì 29 luglio, ore 20.30 inglesi). Impegni che salterà Pongracic, ancora in vacanza dopo il Mondiale (tornerà a disposizione il 3 agosto).

Intanto ieri è scattata la seconda fase della campagna abbonamenti con la vendita libera: nella prima fase, dedicata a chi si era già abbonato nella stagione 2025/26, oltre 9mila tessere rinnovate, con l'entusiasmo che sembra tornato a Firenze. La società continua a lavorare sui festeggiamenti per il Centenario, in programma a fine agosto. Per la gara amichevole organizzata per il 2 settembre al Franchi ci saranno in campo anche due ex come Giampaolo Pazzini e Massimo Gobbi nelle fila della Fiorentina All Stars; domani sarà svelato il francobollo celebrativo realizzato per i 100 anni del club, il primo degli omaggi per celebrare il secolo di storia.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport