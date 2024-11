CorSport, Gudmundsson vuole esserci già con il Como: decisivi i prossimi allenamenti

Nonostante la settimana di riposo concessa alla squadra, Albert Gudmundsson è rimasto al centro sportivo Viola Park per continuare il proprio percorso di riabilitazione dall’infortunio rimediato al nono minuto di Lecce-Fiorentina. Come sottolinea il Corriere dello Sport, quello che all’inizio era parso un risentimento ai muscoli flessori della coscia destra si è rivelato – dopo ulteriori accertamenti – una lesione di I/II grado a carico della giunzione mio-tendinea del bicipite femorale della coscia destra. La speranza, della Fiorentina e soprattutto del diretto interessato, è che torni a disposizione per la trasferta contro il Como. Gudmundsson vuole ridurre i tempi per cercare di guadagnarsi la convocazione il 24 novembre, fosse solo per rivivere il clima partita. In settimana tornerà ad allenarsi insieme ai propri compagni di rientro dalle rispettive mete di relax, per poi aumentare giorno per giorno i carichi di lavoro.

C’è voglia di rientrare dunque, ma senza forzare la mano. I passi indietro non sono ammessi.

