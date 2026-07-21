CorSport: "Garnacho operazione quasi impossibile. Resistono i nomi di Volpato, Noa Lang e Bakayoko"

Niente di nuovo sugli esterni, anche se un colpo è atteso questa settimana. La Fiorentina lavora per dare a Grosso una grande ala offensiva.

ORA LE FASCE. Nel frattempo il pensiero va ancora al mercato in entrata. In settimana è atteso l'arrivo di almeno un esterno offensivo (e di alto livello). È circolata una voce sul classe 2004 del Chelsea, Alejandro Garnacho, gestito dal procuratore Jorge Mendes i cui buoni uffici col ds Fabio Paratici sono ben noti. Tuttavia è un’operazione economicamente quasi impossibile da sostenere per la Fiorentina, oltre che per gli sponsor del calciatore stesso i quali, forse, non gli permetterebbero di non giocare le coppe europee. Sempre da tenere d’occhio Johan Bakayoko, con cui per ora non c’è niente di concreto: l’allenatore del Lipsia lo vuole valutare.



GLI ALTRI NOMI. Cristian Volpato piace molto al tecnico Fabio Grosso, che lo ha allenato al Sassuolo e che quindi ne conosce alla perfezione pregi e difetti. Lo stesso classe 2003 nelle scorse settimane ha praticamente avanzato la sua candidatura spendendo parole al miele per la Fiorentina. Servirebbero 15-20 milioni di euro. Resta un sogno, una suggestione la pista che porta all’olandese Noa Lang, legato alla volontà del Napoli e dell’allenatore Massimiliano Allegri. Infine è giusto lasciare aperto uno spiraglio sul fronte Manor Solomon, che avendo doppio passaporto, israeliano e portoghese, potrebbe ancora essere preso in considerazione da Paratici per le corsie esterne. Sempre che il Tottenham abbassi le pretese da 10 milioni.

IL TERZINO. In attesa di Victor Valdepeñas - gli intermediari stanno cercando di limare i tempi, con la volontà di Mourinho ancora decisiva - la Fiorentina lavora per sistemare la fascia destra. Joao Mario, fuori dal progetto della Juventus, resta un obiettivo concreto. A lui piacerebbe trasferirsi a Firenze. I viola, però, devono prima sgomberare il reparto.



IN USCITA. Se Dodo è un’idea per la Roma, Fortini piace moltissimo al Torino. Entrambi in scadenza nel 2027 e sul mercato, per il brasiliano la richiesta è di 15 milioni mentre per l’ex Juve Stabia circa 10. La sensazione è che non sarà un processo immediato, anche perché, contrariamente a quanto sembrava in un primo momento, secondo quanto filtra dal Viola Park le cessioni più importanti sono rimandate ad agosto e non prima.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport