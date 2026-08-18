CorSport: “Fiorentina, torna l’idea Sancho possibile occasione di mercato"

Il giocatore resta libero sul mercato

Infine, tra i profili accostati alla Fiorentina c’è anche Jadon Sancho, nome già noto sia al club viola sia al mercato italiano. A 26 anni, l’inglese resta un giocatore di grande talento, nonostante una carriera negli ultimi anni al di sotto delle aspettative. In passato il suo valore aveva raggiunto quota 130 milioni di euro, soprattutto grazie all’esplosione con il Borussia Dortmund, che lo aveva acquistato appena 17enne dal Manchester City.Nel 2021 il trasferimento al Manchester United, costato circa 70 milioni di euro, avrebbe dovuto rappresentare la consacrazione definitiva. Invece, da quel momento, Sancho ha faticato a confermarsi ai massimi livelli, iniziando un percorso caratterizzato da prestiti e rendimento altalenante. Dopo il ritorno al Dortmund, sono arrivate le esperienze in Inghilterra con Chelsea e Aston Villa.Con la scadenza del contratto con il Manchester United al termine della scorsa stagione, Sancho è oggi svincolato e rappresenta quindi un’opportunità a parametro zero. La Fiorentina avrebbe potuto muoversi prima qualora l’inglese fosse stato una priorità assoluta, ma la pista resta comunque da monitorare. Come sottolinea il Corriere dello Sport, nel mercato le possibilità possono riaprirsi anche all’ultimo momento.