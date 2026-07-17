Corsport: Dragusin allontana i dubbi: "Sto bene, sono al 100%"

"Mi piacerebbe restare qui tanti anni e continuare a crescere"

Radu Dragusin si è presentato al Viola Park con una certezza: il grave infortunio al ginocchio è ormai alle spalle. Il difensore romeno ha assicurato di aver recuperato completamente dalla rottura del legamento crociato che lo ha costretto a uno stop di quasi un anno, tra gennaio e dicembre 2025.

«Fisicamente mi sento bene, sono al cento per cento. Ho recuperato da tempo e so cosa posso dare in campo», ha spiegato il centrale, che ha definito quel lungo periodo di inattività «un momento bruttissimo», sottolineando però come lo abbia aiutato a maturare sia dal punto di vista umano sia professionale.

Il classe 2002 approda a Firenze con l'obiettivo di mettere la propria esperienza internazionale al servizio della squadra di Fabio Grosso e di diventare un punto di riferimento per la retroguardia viola. Dragusin ha inoltre espresso la volontà di legarsi a lungo al club: «Adesso penso soltanto alla Fiorentina. Mi piacerebbe restare qui tanti anni e continuare a crescere». Lo riporta il Corriere dello Sport.