Corsport: "De Gea vuole rimanere alla Fiorentina. Christensen confermato secondo, Martinelli ha mercato in B"

Il Corriere dello Sport fa una analisi dei portieri della Fiorentina. De Gea vorrebbe restare ma l'ingaggio è pesante. Martinelli conteso tra Sampdoria e Avellino.

FIRENZE - David De Gea vuole rimanere e chiudere la sua carriera ad alti livelli con la Fiorentina. Volontà ribadita alla società negli ultimi colloqui, con la promessa di riaggiornarsi il prima possibile. Solo che, non è una novità, in questo caso la volontà del singolo va a scontrarsi con quella del collettivo, rappresentata dalla dirigenza. La richiesta è quella di sforbiciare il monte ingaggi e su quest'input viene logico girarsi dalla parte dello spagnolo e dei suoi 3 milioni netti a stagione, garantiti fino al 2028 (con opzione fino al 2029) dopo il rinnovo dello scorso anno.

La prima situazione da risolvere sarà la sua. Perché la nuova Fiorentina di Fabio Grosso non può permettersi di ripartire a luglio con un capitano dal futuro incerto. E perché lui stesso vorrà guardarsi intorno visto che le caselle delle porte per le big si stanno pian piano riempiendo. Dalla conferenza in programma domani l'aspettativa è anche conoscere quale sarà la linea di Fabio Paratici e soci sul pacchetto degli estremi difensori, anche per capire cosa la società dovrà fare con gli altri. Oliver Christensen sembra confermato come secondo, mentre il talento ex vivaio, Tommaso Martinelli, ha tanto mercato in B, Avellino su tutte.



Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport