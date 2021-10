CorSport, da Bonaventura a Callejon fino al 2023: rinnovi o cessioni, no a casi Vlahovic 

La Fiorentina sta già lavorando ai contratti in scadenza nel 2022 soprattutto e ovviamente a quelli del 2023 che non sono ancora una priorità. Il comparto operativo ha deciso di esercitare l’opzione per il prolungamento del contratto di Bonaventura, diventa un triennale. Riflessione su Callejon e per Saponara. Odriozola e Torreira in prestito, rappresentano un discorso a parte. Il 2023 è lo striscione di arrivo anche per Dragowski, Milenkovic, Nastasic, Pulgar e Terracciano. La partita veramente aperta è con Dragowski che ha sempre un discreto appeal sul mercato. Lo scrive il Corriere dello Sport.

