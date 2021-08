CorSport, Celik, la Fiorentina torna su di lui. Munoz? Trattativa difficile è extracomunitario

È tornato nome forte Zeki Celik, scadenza contratto col Lilla nel 2023. Oggi torna di stretta attualità. Non solo Celik, Burdisso ha seguito le prestazioni di Daniel Munoz con la Colombia. Trattativa non semplice, ha lo status di extracomunitario e la richiesta del club belga non è inferiore ai 10 milioni. Sullo sfondo Stryger Larsen. Lo riporta il Corriere dello Sport.

