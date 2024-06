CorSport, anche Demirovic nella lista della Fiorentina: 15 gol e 10 assist con l’Augsburg

15 gol e 10 assist in 33 partite di Bundesliga Ermedin Demirovic, attaccante dell’Augsburg e compagno di squadra di quel Ruben Vargas, è tra i nomi citati dal Corriere dello Sport per la corsa alla maglia numero 9 della squadra viola. Il quotidiano non fornisce dettagli ulteriori. Continua, quindi, la ricerca del nuovo centravanti per la Fiorentina.

TMW, LA FIORENTINA AVANZERÀ NELLE TRATTATIVE PER LUCCA E BRESCIANINI