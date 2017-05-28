Corsi: "Abbiamo buttato un'annata e ci meritiamo la retrocessione. Complimenti al Crotone"

C'erano le condizioni per salvarsi ma ci abbiamo messo del nostro

Anche Corsi, presidente dell'Empoli, ha commentato la retrocessione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "E' stata un'annata che abbiamo buttato via, c'erano le condizioni per salvarci ma il Crotone ha meritato di più di mantenere la massima serie. Ci meritiamo la retrocessione, ci abbiamo messo del nostro per essere all'altezza e c'è tanto dispiacere. Nel calcio c'è consentito di ripartire, da domani avremo modo di riflettere e rigenerarci. C'è da digerire questa delusione, molto spesso le vittorie si costruiscono gestendo al meglio le situazioni negative".