Corsa Scudetto, tutto apertissimo: Inter a +6, ma Napoli e Milan non mollano

Con otto giornate ancora da disputare e la sosta per le nazionali appena iniziata, la corsa allo Scudetto nella Serie A 2025-26 entrerà nell’ultimo sprint. L'Inter di Cristian Chivu comanda la classif...

Con otto giornate ancora da disputare e la sosta per le nazionali appena iniziata, la corsa allo Scudetto nella Serie A 2025-26 entrerà nell’ultimo sprint. L'Inter di Cristian Chivu comanda la classifica con un margine che resta importante, ma i recenti risultati del Napoli e del Milan hanno riacceso una lotta che sembrava già chiusa. Allegri e Conte non alzano ancora bandiera bianca.

La classifica dopo la 30ª giornata

Al termine del turno del weekend del 21-22 marzo, la fotografia della vetta è questa: l'Inter guida con 69 punti, seguita dal Milan a 63 e dal Napoli a 62. Il divario tra nerazzurri e inseguitori si è assottigliato nelle ultimissime settimane, dopo che poche giornate fa il distacco era arrivato anche in doppia cifra.

Il Napoli, in particolare, è in forma straordinaria: quattro vittorie consecutive, con McTominay che si è confermato protagonista assoluto anche nel colpo esterno a Cagliari di venerdì 20 marzo. Conte sta recuperando gli infortunati nel momento migliore e il calendario degli azzurri - partita col Milan a parte - appare più agevole rispetto a quello dei rivali.

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Il punto sull'Inter: padrona del suo destino, ma con qualche crepa

L'Inter resta la favorita, e i numeri non mentono: con otto giornate da giocare e sei punti di vantaggio sul Milan secondo, Chivu appare in controllo. Le quote delle principali piattaforme di scommesse la vedono addirittura a 1.08 per il titolo, un dato che rende l'idea di quanto il mercato consideri la questione ancora molto indirizzata.

Eppure, il pareggio rimediato a Firenze domenica sera ha lasciato più di qualche perplessità. Il mese di marzo ha riservato all'Inter più ombre che luci, e la pressione di Milan e Napoli è palpabile. Nei prossimi turni, gli scontri incrociati tra le tre pretendenti potrebbero davvero rimescolare tutto.

Milan e Napoli: chi ha più chances?

Il Milan di Massimiliano Allegri si è ripreso con decisione dopo alcune settimane di difficoltà: il derby vinto di misura l’8 marzo ha dato nuova linfa alla squadra, e il recente 3-2 contro il Torino ha confermato la ritrovata solidità. A quota 7.50 nelle scommesse, i rossoneri sono l'unica alternativa credibile all'Inter secondo i bookmaker.

Il Napoli, invece, appare il più in forma dei tre. Conte è un maestro nel gestire i finali di stagione, e la capacità di De Bruyne di alzare il livello nei momenti decisivi potrebbe rivelarsi cruciale. Le quote azzurre restano però ancora altre, segno che la rimonta è considerata improbabile ma non impossibile.

Cosa aspettarsi nel finale di stagione

Tutto si deciderà sugli scontri diretti e sulla continuità. L'Inter affronterà Roma, Como e Lazio nelle prossime settimane. Tutte partite molto insidiose. Il Napoli invece ha una sfida clou contro il Milan che potrebbe valere metà della corsa al titolo. Al momento il tricolore sembra comunque destinato a tornare a Milano. Ma in Serie A, si sa, basta un weekend per cambiare tutto.