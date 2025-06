CorrSport, la Cremonese cambia allenatore dopo la promozione in Serie A? In pole c’è Gilardino

Ieri pomeriggio allo Zini la Cremonese ha festeggiato il ritorno in Serie A dopo la vittoria nella finale dei playoff contro lo Spezia. Il ritorno nella massima serie, però, potrebbe essere anche l’antipasto di una vera e propria rivoluzione tecnica dei grigiorossi. Così scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, sottolineando come l’allenatore Giovanni Stroppa abbia il contratto in scadenza con i lombardi. Valutazioni in corso, nel caso in cui non dovesse essere confermato alla guida scatterebbe il casting per la panchina del futuro, per il quale però c’è già un nome in pole position sugli altri: quello di Alberto Gilardino, fermo da qualche mese dopo l’esonero da parte del Genoa alla fine dell’anno solare 2024 e accostato nelle scorse ore anche alla Fiorentina.