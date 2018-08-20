Corriere, per Pjaca non si forzano i tempi. Panchina col Chievo?
Come riportato dal Corriere dello Sport, per Marko Pjaca non si vogliono forzare i tempi d'ingresso. Il croato dunque potrebbe..
A cura di Redazione Labaroviola
20 agosto 2018 11:37
Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, la Fiorentina non vuole rischiare nuovi infortuni per Marko Pjaca. Il nuovo nunero 10 viola potrebbe dunque essere inserito a partita in corsa nelle prime gare di campionata per non cadere in nuovi scherzetti del ginocchi. Col Chievo dunque, accanto a Simeone e Chiesa dovremmo vedere Mirallas, con Pjaca pronto a subentrare dalla panchina.