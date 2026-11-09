L'analisi Corriere fiorentino: "Un altro piccolo passo. Classifica bruttina e servirà ancora tempo, ma il coraggio c'è"

Il 2-2 lascia sensazioni contrastanti: un punto positivo, ma resta il rammarico per le due rimonte subite. Ora serve allontanarsi dai bassifondi della classifica per ritrovare serenità e fiducia

Un altro (piccolo) passo. Un altro mattoncino buono non tanto per la classifica, che resta quella che è (brutta più che bruttina) ma prezioso per la costruzione di quella consapevolezza e di quella maturità di un gruppo fragile, è vero, pieno di difetti da correggere, ma con altrettanto cuore e una qualità che pian piano, esperimento dopo esperimento, sta venendo fuori.

Servirà ancora tempo, sia chiaro, e probabilmente sarà impossibile liberarla del tutto fin quando ci sarà da nuotare nei fondacci fangosi della lotta salvezza. Per questo è forte il rammarico di essersi fatti riprendere due volte. Perché vincere avrebbe potuto dare una spinta, forde quella decisiva, per cambiare passo. E chissà. Magari è proprio facendo questo tipo di pensiero che Vanoli è arrivato alla svolta che in tanti gli chiedevano. Il mister infatti ha messo da parte timori e preoccupazioni e ha deciso di cavalcare l’onda che si era alzato nel finale della gara col Sassuolo: 4-2-3-1, con Oulai e Gonçalves in campo dall’inizio.

Il messaggio era chiaro: coraggio, con la speranza che i due mediani (Ndour oltre all’ivoriano) riuscissero a proteggere la difesa. Toccava a quei due garantire l’equilibrio a lungo invocato dal mister e l’esclusione di Fagioli andava probabilmente in quella direzione. Come se per Vanoli, almeno per il momento, la Fiorentina non potesse permettersi l’ex Juventus quando davanti ci sono quattro attaccanti sostanzialmente puri. Certo, restava da capire se i viola sarebbero riusciti a tradurre il messaggio del loro allenatore e, soprattutto, se sarebbero riusciti a farlo senza esporre troppo una difesa già di suo tutt’altro che solida.

Di sicuro, l’avvio non poteva essere migliore. Nemmeno cinque minuti infatti, e Pellegrino (su assist di Pedro dalla bandierina) aveva già timbrato. Sognava di fare come Bati, che proprio con un gol alla Juve aveva dato il là alla sua storia d’amore con Firenze, e ci è riuscito. Il problema, per lui come per tutta la Fiorentina, era che c’era ancora tutta la partita da giocare e non si poteva certamente pensare di mettersi lì, in trincea, e provare esclusivamente a resistere. Non a caso Vanoli ha perso più volte la calma proprio per chiedere ai suoi (a lungo invano) di non abbassarsi troppo. Anche perché l’impressione (netta) era che bastasse poco per mandare nel panico Lucumi e soci.

Per i viola invece, i guai stavano sulla sua sinistra e in particolare quando (e accadeva spesso) da quella parte si allargava Kolo Muani. Una, due, tre volte. Fino all’1-1. E per fortuna che raggiunto il pari la Juve ha tirato il fiato, permettendo alla Fiorentina di raggiungere il gong di fine prima ripresa senza andare ko. Un regalo che i viola, esattamente come all’alba del match, hanno scartato subito. Bravissimo Njie (al terzo centro di fila), da opportunista vero, e indizi del primo tempo confermati: bastava poco, per far male.

Il nodo, a quel punto, era dimostrare di aver imparato la lezione e, quindi, non rintanarsi ma continuare a pungere. Peccato che, praticamente, non ci sia stato nemmeno il tempo di provarci. Colpa di De Gea, inguardabile in occasione del 2-2 (così come era stato a dir poco rivedibile col Sassuolo) e di una difesa che proprio non ne vuol sapere di chiudere una gara senza prendere (almeno) un paio di gol. Dura, così, tirarsi definitivamente fuori dai guai e iniziare, una volta per tutte, un campionato diverso.