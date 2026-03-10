10 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 08:29

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere Fiorentino: “Tutto in 10 partite, la Fiorentina dovrà accelerare se vorrà restare padrona del suo destino”

Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Corriere Fiorentino: “Tutto in 10 partite, la Fiorentina dovrà accelerare se vorrà restare padrona del suo destino”

Redazione

10 Marzo · 07:58

Aggiornamento: 10 Marzo 2026 · 07:58

TAG:

Fiorentina

Condividi:

di

Ci sono cinque giornate che potrebbero sconvolgere qualsiasi scenario

Mentre il doppio impegno di Conference League contro i polacchi del Rakow, in questo momento, non fa altro che complicare i piani del tecnico anche in termini di energie da preservare, in campionato la classifica continua a parlare chiarissimo, e a 10 giornate dal termine dell’annata non sono più ammessi passi falsi.

Con Pisa e Verona pressoché condannate alla serie B la Fiorentina è una delle 3 squadre a maggior rischio retrocessione, insieme al Lecce che ha un punto di vantaggio e alla Cremonese scavalcata domenica, tanto da iscriversi d’ufficio a un torneo a tre nel quale i risultati delle prossime 10 partite diventano determinanti. Ovvio, anche Genoa, Cagliari e Torino, attualmente a +5 sulla Fiorentina in virtù dei 30 punti in classifica, potrebbero essere risucchiate dalle inseguitrici nelle prossime settimane, ma ad oggi Vanoli e i suoi faranno bene a non fare troppi calcoli facendo la corsa solo su loro stessi.
Decisive saranno le motivazioni delle diverse avversarie, come sempre in questo periodo della stagione, oltre ai 2 scontri diretti in programma da qui alla fine del campionato. Per i viola, ovviamente, la prima delle prossime 10 partite, quella di lunedì a Cremona contro una diretta concorrente quando il Lecce farà visita al Napoli di Conte, è già fondamentale, ma di sicuro avranno un peso anche le giornate a seguire.

Se l’Inter in arrivo al Franchi a fine mese rischia di essere un cliente scomodo per via di un vantaggio sul Milan che si è ridotto dopo la sconfitta nel derby, le concomitanti trasferte a Parma e Roma non saranno semplici né per la Cremonese né soprattutto per il Lecce, mentre alla ripresa dopo la sosta per le Nazionali, il Verona (che i viola affronteranno al Bentegodi) pare un avversario più morbido di Atalanta e Bologna che spetteranno rispettivamente a pugliesi e lombardi.

Proprio l’ex Italiano sarà avversario una settimana più tardi anche del Lecce, in una giornata in cui la Cremonese sarà di scena a Cagliari e in cui i viola riceveranno al Franchi una Lazio che sulla carta avrebbe poco da chiedere al finale di stagione (coppa Italia esclusa). Ma è alla trentatreesima giornata che la Fiorentina si giocherà moltissimo al Via del Mare per via dello scontro diretto con il Lecce (in quel turno la Cremonese riceverà invece il Torino): l’ennesima partita da dentro o fuori di un campionato da incubo. Nel rush finale viola le sfide interne con Sassuolo e Genoa possono rappresentare buone occasioni, anche perché con Roma e Juventus in trasferta e Atalanta al Franchi nell’ultima giornata il rischio di confrontarsi con squadre in corsa per la Champions è reale, senza contare che il cammino del Lecce potrebbe essere meno impervio con Juventus e Genoa in casa e Verona, Pisa e Sassuolo fuori, come quello della Cremonese che se la vedrà con Lazio, Pisa e Como in casa e con Napoli e Udinese in trasferta.

Cinque giornate in cui ogni risultato può stravolgere qualsiasi scenario, e nelle quali la Fiorentina dovrà accelerare se vorrà restare padrona del proprio destino. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio