L'analisi Corriere fiorentino: "Tra le brutte prestazioni e la crescita di Oulai, Fagioli affonda e sente la sfiducia"

Non giova neanche il fatto che a gennaio la Fiorentina voglia muoversi per acquistare un centrocampista centrale

Sembra di essere in un eterno giorno della marmotta. Cambiano le stagioni, passano gli allenatori, ma la storia di Nicolò Fagioli torna sempre lì. A quell’eterna attesa di una definitiva consacrazione che non arriva mai. E basta pensare a questa prima parte di stagione per capire di cosa stiamo parlando. Un avvio complicato, la sensazione di esser rimasto a Firenze più per mancanza di offerte all’altezza che per reale convinzione del club, il dualismo con Oulai.

Poi, all’improvviso, la sterzata. Coincisa col ritorno di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina e con quello di Roberto Mancini su quella della Nazionale. Viola, e azzurro. Si può ripartire proprio da qua per descrivere le montagne russe sulle quali continua a viaggiare il centrocampista cresciuto nella Juventus. Dopo il già citato (e complicato) inizio di campionato infatti, Fagioli era tornato prepotentemente a far parlar bene di sé a Venezia quando, guarda un po’, si celebrava il (nuovo) esordio di Vanoli. Una prestazione super, talmente positiva da far dire a Mastantuono (autore di una tripletta) che in realtà il premio di migliore in campo sarebbe spettato al compagno. Sembrava, quella, l’ennesima ma definitiva svolta.

Anche perché poco dopo vennero la nuova convocazione in azzurro (due anni dopo l’ultima) e, soprattutto, le due (splendide) prestazioni con Turchia e Francia. Due gare giocate col numero 10 sulle spalle e in un ruolo (mezzala) che ha riproposto l’equivoco che lo insegue dall’inizio della sua carriera.

Tutto insomma, ma proprio tutto, pareva giocare a suo favore. E invece no. Quaranta giorni dopo infatti, e dopo quanto visto l’altra sera a Bruxelles, siamo di nuovo davanti ad un ragazzo ripiombato nel buio.

E non è tanto la prova col Belgio (Fagioli comunque è stato sostituito già all’intervallo) a far preoccupare visto che come lui ha fallito tutta l’Italia, ma quanto successo subito prima. Il riferimento è alle ultime tre partite giocate con la Fiorentina: sostituito all’intervallo con l’Atalanta, tra i peggiori a Reggio Emilia col Sassuolo, in panchina per oltre un’ora con la Juve.

Sempre, e comunque, in contrapposizione con la crescita impetuosa di Oulai. E starebbe proprio qua, secondo chi lo conosce bene, parte della spiegazione. Come se Fagioli avvertisse la sfiducia dell’ambiente, la spinta perché il giovane ivoriano prenda definitivamente il suo posto e le voci sempre più insistenti sulla ricerca (verso gennaio) di un altro centrocampista centrale. Per questo Vanoli in pubblico l’ha sempre difeso: per tenerlo «vivo». Ma il calcio, si sa, non lascia troppo spazio ai sentimenti. E così, a gennaio, non ci sarebbe da sorprendersi se si tornasse a parlare di una possibile cessione. Anzi. Per la Fiorentina infatti è tutt’altro che incedibile e davanti a proposte concrete (la valutazione si aggira sui 20 milioni) sarebbe più che disposta a parlarne.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere fiorentino