Corriere Fiorentino: "Torreira si propone ma per un sì della Fiorentina servirebbero diverse uscite"
Difficile ma non impossibile un ritorno di Torreira a Firenze
Difficile, ma non impossibile, che la Fiorentina possa aprire ad un ritorno a Firenze di Lucas Torreira. Il centrocampista uruguayano è infatti in cerca di soluzioni per lasciare il Galatasaray.
Coinvolto in vicende personali il calciatore tornerebbe più che volentieri a Firenze. C’è, tuttavia, un problema che rende ad oggi l’operazione molto difficile: l’abbondanza nel reparto di centrocampo con cui deve fare i conti il club viola. Ci sarebbe, dunque, il bisogno di cedere ancora pedine in mezzo al campo, tra le quali c’è anche Fagioli, il cui futuro è ancora tutto da definire. In caso, Torreira, dovrà dunque come minimo pazientare. Lo scrive il Corriere Fiorentino.