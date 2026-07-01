Corriere fiorentino: "Toccata e fuga per Viery al Viola Park. Con la Fiorentina contratto fino al 2031"

Le sue parole sui social: «Inizia un nuovo capitolo, molto lontano da casa, ma con tutto ciò che il Gremio mi ha insegnato custodito qua dentro»

«Mentre il mondo ancora non conosceva il mio nome, io sapevo già dove volevo arrivare». Chissà. Magari, tra qualche anno, torneranno in mente queste parole quando si parlerà di Viery Fernandes. E chissà. Magari, lui stesso, ripenserà al viaggio che ieri notte l’ha portato a Roma (dove è atterrato di prima mattina) e, da lì, a Firenze. «Inizia un nuovo capitolo, molto lontano da casa, ma con tutto ciò che il Gremio mi ha insegnato custodito qua dentro».

Parole belle, a corredo di un video nel quale il nuovo difensore della Fiorentina ha voluto dedicare un saluto speciale al club che l’ha accolto bambino («avevo 9 anni quando sono arrivato qui») e che, dieci anni dopo, l’ha lanciato verso un’avventura che tutti, lui come i tifosi viola, si augurano possa essere ricca di soddisfazioni. Si vedrà. Nel frattempo appunto, e come previsto ormai da qualche giorno, quella di ieri è stata la sua prima giornata fiorentina.

Una prima toccata e fuga al Viola Park, quindi le visite mediche a Villa Donatello (dove per la prima volta si è visto l’abbigliamento tecnico del nuovo sponsor tecnico Joma) e infine la firma sul contratto che lo legherà ai viola fino al 2031 con un ingaggio di poco inferiore al milione netto (più bonus) a stagione. «Sono molto felice di essere qua», la sua battuta.

Intanto, da oggi, inizia la fase teoricamente più importante dell’estate di Moise Kean. Scatta infatti la clausola (da 62 milioni) che resterà attiva fino al 15 luglio anche se difficilmente qualcuno si avvicinerà a quella cifra e rispetto all’estate scorsa, pur partendo dalla volontà reciproca di andare avanti insieme, non sono da escludere trattative su basi più basse.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere fiorentino