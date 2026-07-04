Corriere Fiorentino: "Thorstvedt e Koleosho sempre più vicini, ma la Premier può cambiare il futuro di Fagioli"

Il norvegese ha già trovato l'accordo fino al 2031, mentre anche l'esterno del Burnley si avvicina. Sullo sfondo resta la possibile cessione di Fagioli, che potrebbe attirare club inglesi.



È il problema più diffuso di questi tempi, anche per un mercato rallentato dal Mondiale, così per sopperire a rose troppo affollate la soluzione non può che essere quella di aiutarsi tra società. Lo sa alla perfezione anche Paratici, alle prese con un organico da sfoltire ma pure con le prime richieste di Grosso da soddisfare. Così è a centrocampo che il ds ha accelerato (ieri nuovi contatti tra le parti) per trovare la quadra per Thorstvedt, probabile prossimo arrivo sull’asse Sassuolo-Firenze.

Da giovedì le due società trattano sul centrocampista norvegese che affronterà il Brasile negli ottavi di finale del Mondiale, ma che ha già espresso la sua volontà di vestirsi di viola a dispetto di un rinnovo già rifiutato. In effetti, per Thorstvedt, la Fiorentina ha già raggiunto l’accordo fino al 2031, adesso si tratta di trovare quello con il Sassuolo che ha comunque interesse a liberare il mediano. Insomma l’affare si farà, non prima della fine dell’esperienza Mondiale però. Per i neroverdi la sua cessione significa risolvere il problema di un calciatore rimasto con un solo anno di contratto, mentre in viola il suo arrivo ha un duplice valore: da un lato l’innesto di un fedelissimo del nuovo tecnico, dall’altro l’inserimento di una contropartita come Sohm.

È tutta qui la dinamica di una trattativa aperta da settimane e destinata a chiudersi nei prossimi giorni, seppure manchi ancora un accordo definitivo sulle cifre del trasferimento. Con gli emiliani scesi dai 20 milioni inizialmente richiesti agli attuali 15, la Fiorentina punta a inserire il mediano svizzero nell’affare, anche per un valore economico non troppo distante. Tra i vari sostituti di Thorstvedt il Sassuolo valuta il serbo Ugresic, ma con il Bologna in vantaggio sul centrocampista del Partizan i viola sono disponibili a mettere sul piatto anche altre contropartite, da Fabbian a Fazzini. Solo in un secondo momento, quando il mercato internazionale entrerà nel vivo, sarà invece più semplice capire se qualche club, magari inglese, deciderà di farsi avanti per Fagioli che resta sì il centrocampista di maggior qualità in rosa, ma pure quello dal valore economico più alto.

Di altro tenore il discorso Koleosho, che ieri la Fiorentina ha nuovamente affrontato avvicinandosi ancora di più all’esterno offensivo dell’Under 21. Il bisogno di mettere a disposizione di Grosso esterni ha spinto i viola a riprendere i contatti col Burnley, ma soprattutto il classe 2004 si sarebbe deciso ad accettare la destinazione per un contratto da 5 anni a circa un milione a stagione. Il doppio affondo insomma potrebbe presto concretizzarsi.

Lo riporta stamattina in edicola Il Corriere fiorentino