Corriere Fiorentino: “Tante scuse e nuove promesse. Ora la parola d’ordine è ambizione”

L’arrivo di Palladino, le scuse di Commisso e la volontà più volte nominata di alzare l’asticella per far crescere la Fiorentina. Sono stati questi i punti salienti della conferenza stampa andata in scena ieri pomeriggio al Viola Park. Nel nuovo corso viola la parola d’ordine è “ambizione”. Un desiderio salito alle stelle dopo la finale di Conference ad Atene e che la società ha scelto di rendere pubblico a pochi giorni di distanza dal duro comunicato della Curva Fiesole che criticava anche l’operato della proprietà. Lo scrive il Corriere Fiorentino.